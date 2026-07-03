Muhtar Yılanları Yakalamada Usta

Malatyalı Muhtar Ali Berktaş, evlere giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanları kendi imkanlarıyla yakalayarak doğal yaşam alanlarına bırakıyor. Berktaş, benzer olayları daha önce de yaşadığını belirterek yılanlara alışık olduğunu söyledi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi'nde sıcak havaların etkisiyle yerleşim alanlarında görülen yılanlar mahalle sakinlerini tedirgin ederken, Mahalle Muhtarı Ali Berktaş ise vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine evlere giren yılanlara müdahale ediyor. Son olarak mahallede bulunan evlere giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki yılanı yakalayan Berktaş, yılanları yerleşim alanlarından uzak bir bölgede doğaya saldı.

Yılan yakalamanın kendisi için artık alışılmış bir durum olduğunu belirten Berktaş, daha önce de benzer olaylarla sıkça karşılaştığını söyledi. - MALATYA