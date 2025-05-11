Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı - Son Dakika
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3.Sayfa

Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı

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Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Müjde Ar, AVM'de kendisini görüntüleyen muhabirlere sert tepki gösterdi. Aniden karşısına çıkan muhabirlerden korkan Ar, ''Niye çekiyorsun başkasıyla konuşurken? O benim özel hayatım ve mahremiyetim'' dedi. Kameraları görmediğini belirten Ar, muhabirleri üstüne çullanmakla suçladı ve ''Terbiyesizlik'' diyerek kızdı.

11.05.2025 10:11
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Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Müjde Ar, bir AVM'de kendisini görüntüleyen muhabirlere sert çıktı. Aniden karşısına çıkan muhabirlerden korkan Ar "Niye çekiyorsun başkasıyla konuşurken? O benim özel hayatım ve mahremiyetim" diyerek tepki gösterdi.

Kameraları görmediğini ve korktuğunu belirten Müjde Ar, muhabirleri üstüne çullanmakla suçladı, "Terbiyesizlik" diyerek kızdı.

Muhabirlerle tartışan usta oyuncu sinirlerine hakim olamadı ve "Niye çekiyorsun, üstüme niye çullanıyorsun? Terbiyesizlik. Ben görmedim mikrofonu, korktum ya… Sen niye çekiyorsun? Cevap ver! Başkasıyla konuşurken o benim özel hayatım ve mahremiyetim, senin öyle bir işin yok." dedi.

"ŞİKAYET EDECEĞİM BEN BUNLARI"

Bir muhabirin " Beyaz TV'de çalışıyorum" yanıtı üzerine ise Müjde Ar; "Beyaz TV'de mi çalışıyorsun, ha belli nerede çalıştığın. Olmaz… Dört kişi birden etrafımı… Hırlı mıdır, hırsız mıdır, bıçak mı, tabanca mı çıkaracak; korkuyorum. Şikayet edeceğim ben bunları yönetime. Korktum, dört tane simsiyah, hepsi sakallı" diyerek sert çıktı.

Ardından başka bir muhabir, Ar'ı sakinleştirdi ve "Yıllardır seni görmüyorum, çok özledim" diyerek sarıldı.

Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı

Müjde Ar, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Selçuk Erdem:
    mahremiyetten bahsedene bak 147 39 Yanıtla
  • 19971997:
    bi tane adam gibi filminmi var hep rospilik 111 40 Yanıtla
  • 3014885:
    kendini birşey sanıyor manyak manyak hareketler 76 22 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    bunları şöhret uğruna eski kaşarlar alıştırdilar yeniler bu muhabirlerin yüzüne bile bakmıyorlar 66 31 Yanıtla
  • NECMETTİN HANCI:
    sıyırmış artık , conta yanmış 57 18 Yanıtla
  • Oooo:
    Sanki arabanın camını kapatarak sıkıştırıp arkadan......... Mahremiyet diyor 52 12 Yanıtla
  • R C G:
    yorumlar Türkiye’nin özeti. bugun neden karniniz ac sebebi yorumlarda 31 15 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    mahremiyetini TV lerde en ince detayına kadar görmeyen mi kaldi kaaşşar 34 12 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    Cemil yapma 26 7 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    31 cilerin kraliçesi, hareketlere bak sen 22 10 Yanıtla
  • mert çelik:
    yaşlılık hastalığı çok normal genelde hepsi böyle oluyor 100 yasından sonra 14 6 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    bitmis okeye donuyor 11 9 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    manukyanın torunu bunlar 5 5 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    alın bunu timarhanete ne olduğunu öğrenir kendini birşey zannediyor filmlerine bakın ne olduğunu anlarsınız 3 4 Yanıtla
  • tahsin keçilioğlu:
    mezarlıktan hafta sonu tatiline çıkmış gibi bir hali var normal değil 3 3 Yanıtla
  • ayd121212:
    Ceset olmuş hala kibirden vazgeçmiyor… 2 3 Yanıtla
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