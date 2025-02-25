Müjde Ar ve eşi Mehmet Ercan Karakaş trafik kazası geçirdi - Son Dakika
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Müjde Ar ve eşi Mehmet Ercan Karakaş trafik kazası geçirdi

Müjde Ar ve eşi Mehmet Ercan Karakaş trafik kazası geçirdi

Türk Sinemasının efsane isimleri arasında yer alan Müjde Ar ve eşi Mehmet Ercan Karakaş, trafik kazası geçirdi. 70 yaşındaki Ar'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

25.02.2025 12:35
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Usta oyuncu Müjde Ar, eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş ile trafik kazası geçirdi. Çift, özel halk otobüsü ile çarpışan araçtan yaralı olarak kurtuldu.

Ar'ın kaldırıldığı hastaneden ise sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

ÖDEM VE ŞİŞLİK TESPİT EDİLDİ

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hastamız Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Acıbadem Maslak Hastanesi'ne başvurmuştur. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastanemize gelen Müjde Ar'ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilmiştir. Sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi, normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlı olarak sürdürülmektedir."

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Son Dakika 3.Sayfa Müjde Ar ve eşi Mehmet Ercan Karakaş trafik kazası geçirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Casper:
    Geçmiş olsun acil şifalar diliyoruz 5 1 Yanıtla
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