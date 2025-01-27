Multan'da LPG Tanker Patladı: 6 Ölü, 30 Yaralı

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Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Multan şehrindeki sanayi bölgesinde LPG yüklü tankerin patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Multan şehrinde LPG yüklü tanker patladı. Sanayi bölgesinde meydana gelen patlama sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 13'ü ağır 30 kişi yaralandı. Etrafa saçılan tankerin parçaları ise araç ve binalarda hasara yol açtı. Kurtarma yetkilileri, patlamanın ardından çıkan yangının saatler süren çalışmanın ardından söndürüldüğünü belirtti. Yangın nedeniyle çok sayıda büyükbaş hayvan da telef oldu.

Polis memuru Sadiq Ali, tankerdeki gaz sızıntısının devam ettiğini, bu nedenle bölgede tahliye çalışmalarının başladığını söyledi. Yaralıların tedavi gördüğü Niştar Hastanesi'nde acil durum ilan edilirken, bölgedeki gaz ve elektrik tedbir amacıyla kesildi. - İSLAMABAD