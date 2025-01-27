Multan'da LPG Tanker Patladı: 6 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika
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Multan'da LPG Tanker Patladı: 6 Ölü, 30 Yaralı

Pakistan'ın Multan şehrinde LPG yüklü tanker patladı; 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

27.01.2025 11:09
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Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Multan şehrindeki sanayi bölgesinde LPG yüklü tankerin patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Multan şehrinde LPG yüklü tanker patladı. Sanayi bölgesinde meydana gelen patlama sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 13'ü ağır 30 kişi yaralandı. Etrafa saçılan tankerin parçaları ise araç ve binalarda hasara yol açtı. Kurtarma yetkilileri, patlamanın ardından çıkan yangının saatler süren çalışmanın ardından söndürüldüğünü belirtti. Yangın nedeniyle çok sayıda büyükbaş hayvan da telef oldu.

Polis memuru Sadiq Ali, tankerdeki gaz sızıntısının devam ettiğini, bu nedenle bölgede tahliye çalışmalarının başladığını söyledi. Yaralıların tedavi gördüğü Niştar Hastanesi'nde acil durum ilan edilirken, bölgedeki gaz ve elektrik tedbir amacıyla kesildi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Multan'da LPG Tanker Patladı: 6 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika

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