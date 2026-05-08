Muradiye\'de 3 Araçla Trafik Kazası

Van'ın Muradiye ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam 21.00 sularında Muradiye ilçe merkezindeki çarşı girişinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 aracın karıştığı trafik kazası kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazada can kaybı veya yaralanan olmadığı belirtildi. Maddi hasara neden olan kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - VAN