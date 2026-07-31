Muradiye'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Van'ın Muradiye ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Van'ın Muradiye ilçe kırsalında çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ünseli Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: İHA
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