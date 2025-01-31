Muradiye'de Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Muradiye'de Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muradiye\'de Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van Muradiye'de jandarma, 2 düzensiz göçmeni yakaladı, 2 kişi tutuklandı.

31.01.2025 18:19
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Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Yol kontrolü esnasında durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan N.K. ve A.B. ise tutuklanarak Patnos Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muradiye'de Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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