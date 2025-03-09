Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 4 düzensiz göçmen ile 2 şüpheli yakalandı.
Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 4 düzensiz göçmen ve 2 şüpheli şahıs yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler A.G. ve M.S., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Muradiye'de Düzensiz Göçmenler Yakalandı - Son Dakika
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