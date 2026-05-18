Muradiye'de Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

18.05.2026 22:55
Van'ın Muradiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 18.00 sularında Muradiye Şelalesi mevkiinde meydana geldi. 47 ACR 411 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
