Muradiye'de Saman Balyası Yüklü Tırda 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Muradiye'de Saman Balyası Yüklü Tırda 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muradiye\'de Saman Balyası Yüklü Tırda 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma, tırda yaptığı aramada 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

21.10.2024 15:05
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Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan saman balyası yüklü tırın dorsesindeki zulada 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Muradiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Van İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Saman balyası yüklü tır içerisinde yapılan aramada, iç kısma zulalanmış ve ülkeye yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 36 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Olayla ilgili tır sürücü İ.Ç. gözaltına alınmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler ile ilgili sınır dışı işlemleri derhal başlatılmıştır. Operasyonu düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyoruz" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muradiye'de Saman Balyası Yüklü Tırda 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muradiye'de Saman Balyası Yüklü Tırda 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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