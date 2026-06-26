Murat Can Doğan, Baro Başkan Adayı Oldu

Gerçekleştirilecek Ankara 2 No'lu Barosu Olağan Genel Kurulu öncesinde Avukat Murat Can Doğan, "Birlikte Baro Hareketi"nin başkan adayı olarak seçimlere katılacağını açıkladı.

Ankara 2 No'lu Barosu'nda yaklaşan Olağan Genel Kurul öncesi seçim maratonu hız kazanıyor. Mesleki sorunlara kalıcı çözümler üretmek, avukatlık mesleğinin zedelenen itibarını yeniden tesis etmek ve her bir meslektaşını kucaklayan güçlü bir kurumsal yapı inşa etmek amacıyla yola çıkan "Birlikte Baro Hareketi", yapılacak seçimlere avukat Murat Can Doğan'ın başkan adaylığında gireceğini kamuoyuna duyurdu.

"Gücünü 'biz' olma iradesinden alan bir yönetim"

Adaylığına ilişkin açıklamalarda bulunan Doğan, "Meslektaşlarımızın haklarını tavizsiz savunan, sadece seçimden seçime değil her an ulaşılabilir olan güçlü bir baro, mesleğimizin ve adalet sistemimizin en büyük teminatıdır. Kimseyi ötekileştirmeden, gücünü kişilerden değil ortak akıldan ve 'biz' olma iradesinden alan kapsayıcı bir dayanışma modeli kurmak için geliyoruz. Mesleki gücümüzü ve itibarımızı yükseltecek bu yeni dönemi, sorunları halının altına süpürerek değil, omuz omuza hep birlikte mücadele ederek inşa edeceğiz" dedi.

"Hukukun üstünlüğü ve meslek onuru için kararlı duruş"

Baroların üstlendiği tarihi ve toplumsal misyona da dikkat çeken Doğan, Ankara 2 No'lu Barosu'nu salt bir meslek örgütü olmanın ötesine taşıma kararlılıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Baromuz; hukuk mücadelesinin, meslek onurunun, adalet arayışının ve meslektaş dayanışmasının en güçlü temsil makamıdır. Bu makamı, köklü müktesebatımızdan güç alarak, toplumsal ve kültürel değerlerimizle besleyerek çok daha vizyoner bir yapıya kavuşturmak zorundayız. Bizler, bu toprakların tarihinden, kültüründen ve adalet geleneğinden güç alan bir anlayışın temsilcileriyiz. Mesleğimizin itibarını yükselten, meslektaşlarımızın dertleriyle dertlenen ve hukukun üstünlüğünü her koşulda savunan bir duruşu kararlılıkla sürdüreceğiz." - ANKARA