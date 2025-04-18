Murat Ceylan'ın Motosiklet Hırsızına 2 Yıl 1 Ay Ceza - Son Dakika
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Murat Ceylan'ın Motosiklet Hırsızına 2 Yıl 1 Ay Ceza

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Mahkeme, Murat Ceylan'ın motosikletini çalan sanığı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

18.04.2025 09:29
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Sunucu Murat Ceylan'ın motosikletini çalan sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası

İSTANBUL - Beyoğlu'nda sunucu Murat Ceylan'ın motosikletini çaldığı iddia edilen sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Ceylan'ın zararının yargılama aşamasında giderilmesini de dikkate alarak sanığı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Beyoğlu'nda 6 Ekim 2022'de Survivor yarışmasıyla tanınan oyuncu ve sunucu Murat Ceylan'ın elektrikli motosikletini kapalı otoparktan çaldığı iddia edilen sanık Fatih Ö. (22)'nün yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Murat Ceylan'ın avukatı Görkem Güngör hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu sanık Fatih Ö. ise mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

"Suçumu kabul ediyorum"

Duruşmada savunma yapan sanık Fatih Ö., önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Suçumu kabul ediyorum, Ceylan'ın zararını giderdim. Beraatıma karar verilmesini talep ederim" dedi.

Şikayetini geri çekti

Müşteki Ceylan'ın avukatı Görkem Güngör ise zararlarının giderildiğini söyleyerek herhangi bir şikayetlerinin olmadığını ifade etti.

2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Fatih Ö.'yü 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan, Murat Ceylan'ın zararını yargılama aşamasında giderdiğini de dikkate alarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Murat Ceylan'ın Cihangir'de bulunan katlı otoparkın giriş katına elektrikli motosikletini park ettiği, motosikletin çalınması üzerine soruşturmaya başlandığı anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, kamera görüntülerinden şüpheli Fatih Ö.'nün tespit edildiği, şüphelinin ifadesinde ise söz konusu şahsın kendisi olduğunu söylediği ve motosikleti kendisinin çaldığını söylediği belirtildi.

İddianamede, şüpheli Fatih Ö.'nün gündüz vakti sayılan bir saatte kapalı otoparkta bulunan müşteki Ceylan'a ait motosikleti çaldığı, bu sebeple 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Murat Ceylan'ın Motosiklet Hırsızına 2 Yıl 1 Ay Ceza - Son Dakika

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