Murat Gezer için 95 gündür arama sürüyor - Son Dakika
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Murat Gezer için 95 gündür arama sürüyor

Murat Gezer için 95 gündür arama sürüyor

Şavşat'ta kaybolan işçi Murat Gezer'in bulunması için 95 gündür arama çalışmaları devam ediyor.

27.01.2025 15:13
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Artvin'in Şavşat ilçesine çalışmak için gittiği şantiyede kaybolan Samsunlu işçi Murat Gezer için arama çalışması 95 gündür sürüyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde kaybolan işçinin bulunması için başlatılan çalışmalar 95 gündür sürüyor.

Samsun'da yaşayan Murat Gezer, prefabrik ev yapımı için 25 Ekim 2024 Cuma günü Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Karaağaç Köyü'ne gitti. Ailesi ve çalışma arkadaşları tarafından Jandarmaya yapılan kayıp ihbarı üzerine bölgede AFAD ve Jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerince başlatılan arama kurtarama çalışmaları 95 gündür aralıklarla sürerken, iz takip, arama kurtarma ve kadavra köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarından şuana kadar bir ize rastlanmadı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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