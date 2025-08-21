Muratlı\'da araç yayaya çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşlı bir kadın yaralandı.

Muratlı ilçesi Kazımdirik-Turan Mahallesi Şehit Metin Öztürk Caddesi üzerinde dün meydana gelen kazada, geri manevra yapan 59 NG 730 plakalı hafif ticari araç, yaya durumundaki H.K. adlı yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ