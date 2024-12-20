Muratlı\'da Garaj Yangını Evi Sardı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir evin garajında başlayan yangın, eve de sıçradı. Korku dolu anlar yaşandı.

Olay, akşam üstü saatlerinde Kazımdirik-Turan Mahallesi 21. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; bir evin garajında başlayan yangın, evin içerisine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapıldı.

Emniyet ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı yangında maddi hasar oluştu.

Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ