Muratlı'da Otluk Alan Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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Muratlı'da Otluk Alan Yangını Söndürüldü

Muratlı\'da Otluk Alan Yangını Söndürüldü
22.06.2026 10:46
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otluk alan yangın büyümeden söndürüldü.

Muratlı ilçesi İnanlı Mahallesi'nde bulunan İnanlı Çeşmesi mevkiinde dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılmaya başladı. Yoğun dumanın yükseldiği yangın çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki ağaçlık alanlara, buğday tarlasına ve yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çalışma başlattı. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alıp söndürerek, soğutma çalışmaları da gerçekleştirdi.

Bölgedeki vatandaşlar da zaman zaman söndürme çalışmalarına destek verdi. Söndürülen yangının çıkış nedeni ile ilgili ise inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Muratlı, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muratlı'da Otluk Alan Yangını Söndürüldü - Son Dakika

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