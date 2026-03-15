Muratlı\'da semt pazarında cüzdan hırsızlığı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çarşamba günleri kurulan semt pazarında bir kişinin cüzdanının çalındığı iddia edildi. Olayın ardından pazarda görev yapan sivil polis ve asayiş ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre, alışveriş yapmak için pazara gelen bir vatandaş, cüzdanının yerinde olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine pazarda devriye görevinde bulunan sivil polisler ile asayiş ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, cüzdanın bulunması ve şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla pazar çevresinde araştırma yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşları özellikle kalabalık alanlarda cüzdan ve kişisel eşyalarını korumaları konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ