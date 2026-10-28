Muş Cumhuriyet Caddesi\'nde kazıya düşen yaşlı adam Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı

Muş Cumhuriyet Caddesi'nde kazıya düşen yaşlı adam Muş Devlet Hastanesine kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş Cumhuriyet Caddesi'nde açık bırakılan kazı alanına düşen yaşlı adam, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Muş'ta açık bırakılan kazı alanına düşen yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olay, Muş Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Açık bırakılan kazı alanına düşen yaşlı adamı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaşlı adam, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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