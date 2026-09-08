Muş Hasköy'de 1 Eylül'den beri haber alınamayan 27 yaşındaki genç için arama başlatıldı
Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli köyünde yaşayan 27 yaşındaki Suat Balkaya, 1 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamıyor. Durumun bildirilmesi üzerine AFAD, jandarma, MUDOSK üyeleri ve vatandaşlar köy çevresinde arama çalışması başlattı; ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Muş'un Hasköy ilçesinde ikamet eden 27 yaşındaki Suat Balkaya'dan 1 Eylül 2026 tarihinden bu yana haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Büvetli köyünde ikamet eden Suat Balkaya (27), 1 Eylül günü saat 08.00 sıralarında ikametinden ayrıldı. Balkaya'nın bir daha eve dönmemesi ve kendisinden haber alınamaması üzerine durumun yetkililere bildirilmesiyle bölgede arama çalışması başlatıldı. Bölgede yürütülen çalışmalara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, jandarma personeli, Muş Dağcılık Doğa Sporları ve Arama Kurtarma İhtisas Kulübü (MUDOSK) üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Ekipler, Balkaya'nın bulunması için köy ve çevresindeki alanlarda arama çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Muş Hasköy'de 1 Eylül'den beri haber alınamayan 27 yaşındaki genç için arama başlatıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?