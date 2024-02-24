Muş Hasköy'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Muş Hasköy'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Muş Hasköy\'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Muş'un Hasköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.02.2024 13:20  Güncelleme: 13:21
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MUŞ (İHA) – Muş'un Hasköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Hasköy- Mutki kara yolu üzerinde meydana geldi. Necmeddin Çakır yönetimindeki 32 EZ 659 plakalı otomobil, virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada Çakır ile yanında bulunan Erol Gülen hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Muş Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş Hasköy'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş Hasköy'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı - Son Dakika
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