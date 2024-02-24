Muş Hasköy\'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

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MUŞ (İHA) – Muş'un Hasköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Hasköy- Mutki kara yolu üzerinde meydana geldi. Necmeddin Çakır yönetimindeki 32 EZ 659 plakalı otomobil, virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada Çakır ile yanında bulunan Erol Gülen hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Muş Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ