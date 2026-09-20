Muş Hasköy\'de tır panelvanla çarpıştı, kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Muş'un Hasköy ilçesinde tır ile panelvan aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hasköy- Bitlis kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakaları henüz belirlenemeyen tır ile panelvan araç çarpıştı. Kazada panelvanın ön kısmında ve tırda hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.