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Muş-Hasköy karayolunda otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Muş-Hasköy karayolunda otomobil takla attı: 2 yaralı

Muş-Hasköy karayolunda seyir halinde olan bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çağrılan güvenlik ve enerji ekipleri ise gerekli önlemleri aldı.

Muş-Hasköy karayolunda otomobil takla attı: 2 yaralı
08.01.2024 - 23:26,  Güncelleme: 23:33
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Muş- Hasköy karayolunda refüje çarparak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasköy ilçesinden Muş'a seyreden Ömer İnanç (28) yönetimindeki 65 EY 570 plakalı otomobil, Havalimanı Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarparak takla atıp karşı şeride geçti. Olay yerine çağrılan sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçta sıkışan sürücü ve Fırat Koçar (32), araçtan çıkarıldı. Ambulansla Muş Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı. Kullanılamaz hale gelen otomobil ise, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla otoparka çekildi. Bölgede güvenliği sağlayan jandarma ve polis ekipleri trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlarken, VEDAŞ ekipleri yıkılan aydınlatma direğindeki enerjiyi keserek, muhtemel bir tehlikenin önüne geçti. - MUŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muş-Hasköy karayolunda otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika


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