Muş Malazgirt'te aranan şahıs 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla tutuklandı

Muş Malazgirt'te aranan şahıs 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarmanın yakaladığı şahıs, hakkındaki 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 4 Kasım 2026'da tutuklandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs, Patnos Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Muş'un Malazgirt ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Malazgirt ilçesinde söz konusu suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın 4 Kasım 2026 tarihinde gözaltına alındığı belirtildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahsın, tutuklanarak Patnos Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi.
Kaynak: İHA
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