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Muş-Mutki Karayolu'nda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Muş-Mutki Karayolu'nda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı

Muş'ta etkili olan tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 12 araçtaki yaklaşık 35 kişi, ekiplerce kurtarıldı. Muş-Mutki karayolunun 10. kilometresinde araçlar, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Kar ve fırtınanın etkili olduğu Muş-Mutki karayolu trafiğe kapatıldı.

Muş-Mutki Karayolu\'nda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı
17.01.2024 - 22:08,  Güncelleme: 22:11
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Muş- Mutki Karayolu'nda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı

MUŞ - Muş'ta etkili olan tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 12 araçtaki yaklaşık 35 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Muş-Mutki karayolunun 10. kilometresinde araçlar, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat bölgede mahsur kalan 12 araç ve araçlarda bulunan 35 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kar ve fırtınanın etkili olduğu Muş-Mutki karayolu trafiğe kapatıldı.

İş Makinesi Operatörü ve Ekip Şefi İdris Karakan, Mutki- Hasköy kara yolunun tipiden dolayı bölgede kar kalınlığı ye yer 3 metreye ulaştığını belirterek, "Zor şartlarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yüksek rakımlı bölge olduğu için yaklaşık 10 kilometrelik bölümü kar ve tipi nedeniyle sürekli kapanıyor. Öğleden sonra çok sayıda aracın bölgede mahsur kaldığını ihbarını aldık ve ekip olarak hemen çalışmalara başladık yaklaşık 3 saat yoğun bir çalışma sonucu 12 araçtaki yaklaşık 35 kişiyi kurtardık" dedi.

Kaynak: İHA
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