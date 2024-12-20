Muş'ta 98,39 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Muş'ta 98,39 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Muş\'ta 98,39 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Muş'ta narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.

20.12.2024 18:49
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Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalarda 98,39 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda şüpheli bir şahıs üzerinde arama yapıldı. Aramada, 98,39 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada, "Narkotik ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli bir şahıs üzerinde yapılan aramada 98,39 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. 1 şahıs ise, TCK 188 kapsamında tutuklanmıştır" denildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta 98,39 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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