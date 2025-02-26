Muş'ta Ailelerden PKK'ya Tepki Evlat Nöbeti - Son Dakika
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Muş'ta Ailelerden PKK'ya Tepki Evlat Nöbeti

Muş\'ta Ailelerden PKK\'ya Tepki Evlat Nöbeti

Çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, Muş'ta DEM Parti önünde evlat nöbeti tutuyor.

26.02.2025 13:44
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Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini soğuk havaya rağmen sürdürüyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, kentte etkili olan soğuk havaya rağmen evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Muş'ta, 2014 yılında oğlunu bilgisayar mühendisliği okuması için üniversiteye gönderen Halit Altun, 11 yıldır haber alamadığı evladına seslenerek, "Muhsin'in babasıyım. HDP ve PKK tarafından çocuklarımız götürüldü. Biz de 8 senedir çocuklarımızın arkasındayız. DEM Parti il binaları önlerinde nöbet tutuyoruz. Nöbetlerimize de devam edeceğiz. Biz onlardan çocuklarımızı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Sadece çocuklarımızı istiyoruz. Bir an evvel çocuklarımızı bize teslim etsinler. Bunu istiyoruz" dedi.

Evlat nöbetini sürdüren anne Ayten Koçhan ise yaklaşık 9 yıldır oğlundan hiç haber alamadığını ifade ederek, "Benim çocuğum 9 senedir gitmiş. DEM Parti ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz. Biz daha fazla dayanamıyoruz. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Bizden ne istiyorlar? Versinler çocuklarımızı. Onlar olsa dayanırlar mıydı? Biz 9 senedir evlat hasretiyle yaşıyoruz. Biz bir şeyin peşinde değiliz. Biz evlatlarımızın, ciğerlerimizin peşindeyiz. Oğlum beni duyuyorsan görüyorsan dön. Yolunuz yol değil. Kaçacak yeriniz kalmadı. Gelip devletinize sığının. Baban rahatsız, ben rahatsızım Ersin. Bak biz kar, kış, soğuk demeden senin peşindeyiz yavrum. Bizi hiç mi düşünmüyorsun yavrum. 3 senedir bu eyleme devam ediyoruz. 3 sene daha gelmezse yine eylemimize devam edeceğiz. Yolunuz yol değil, dönün" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Ailelerden PKK'ya Tepki Evlat Nöbeti - Son Dakika

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