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Muş'ta Av Kabahati İşleyen 3 Avcıya İdari Para Cezası - Son Dakika
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Muş'ta Av Kabahati İşleyen 3 Avcıya İdari Para Cezası

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, av kabahati işlediği tespit edilen 3 avcıya 9 bin 873 TL idari para cezası uyguladı. Av koruma ve denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtilirken, HAYDİ ekibine yardımlarından dolayı teşekkür edildi.

Muş\'ta Av Kabahati İşleyen 3 Avcıya İdari Para Cezası
11.01.2024 - 17:23,
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Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından av kabahati işlediği tespit edilen 3 avcıya 9 bin 873 TL idari para cezası uyguladı.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerimizin düzenlemiş oldukları av denetimlerinde, av kabahati işleyen 3 avcıya 9 bin 873 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yardımlarından dolayı HAYDİ ekibine teşekkür ederiz" denildi. - MUŞ

Kaynak: İHA
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