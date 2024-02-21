Muş\'ta av kabahati işleyen 2 kişiye 63 bin 138 TL para cezası

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MUŞ (İHA) – Muş'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde av kabahati işleyen 2 kişiye 63 bin 138 TL para cezası kesildi.

Muş'un Varto ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kontroller sonucunda av kabahati işleyen 2 kişiye toplamda 63 bin 138 TL para cezası kesildi. Yapılan incelemelerde, söz konusu şahısların tuzak ve canlı mühre kullanarak 16 adet yaban hayvanına zarar verdiği belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, durum hakkında bilgilendirilirken, şahıslara hem idari para cezası hem de tazminat cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Varto ilçe Jandarma Komutanlığımız tarafından yapılan kontrollerde av kabahati işleyen 2 kişi ile arazide karşılaşılmış; şahısların tuzak, canlı mühre kullanarak 16 adet yaban hayvanına zarar verdikleri tespit edilmiş, şahıslar hakkında tutanak tutularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz konu hakkında bilgilendirilmiştir. Şahıslar hakkında yapmış oldukları av kabahati için idari para cezası ve tazminat cezası olmak üzere 63 bin 138 TL yaptırım uygulanmıştır. Jandarma teşkilatımız başta olmak üzere Varto İlçe Jandarma Komutanlığımızın avcılığın yoğun olarak yapıldığı ilçemizde av koruma ve kontrollerine vermiş olduğu destekten dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Gelecek nesillere sürdürülebilir bir av ve yaban hayatı bırakmak için lütfen koruyalım, birlikte destek çıkalım" denildi. - MUŞ