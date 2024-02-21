MUŞ (İHA) – Muş'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde av kabahati işleyen 2 kişiye 63 bin 138 TL para cezası kesildi.
Muş'un Varto ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kontroller sonucunda av kabahati işleyen 2 kişiye toplamda 63 bin 138 TL para cezası kesildi. Yapılan incelemelerde, söz konusu şahısların tuzak ve canlı mühre kullanarak 16 adet yaban hayvanına zarar verdiği belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, durum hakkında bilgilendirilirken, şahıslara hem idari para cezası hem de tazminat cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Varto ilçe Jandarma Komutanlığımız tarafından yapılan kontrollerde av kabahati işleyen 2 kişi ile arazide karşılaşılmış; şahısların tuzak, canlı mühre kullanarak 16 adet yaban hayvanına zarar verdikleri tespit edilmiş, şahıslar hakkında tutanak tutularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz konu hakkında bilgilendirilmiştir. Şahıslar hakkında yapmış oldukları av kabahati için idari para cezası ve tazminat cezası olmak üzere 63 bin 138 TL yaptırım uygulanmıştır. Jandarma teşkilatımız başta olmak üzere Varto İlçe Jandarma Komutanlığımızın avcılığın yoğun olarak yapıldığı ilçemizde av koruma ve kontrollerine vermiş olduğu destekten dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Gelecek nesillere sürdürülebilir bir av ve yaban hayatı bırakmak için lütfen koruyalım, birlikte destek çıkalım" denildi. - MUŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Muş'ta av kabahati işleyen 2 kişiye 63 bin 138 TL para cezası - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?