Muş'ta bir otomobil motoru alev aldı

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Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi istikametinde seyir halinde olan bir otomobilin motoru, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Muş'un Hasköy ilçesinden Bitlis'in Mutki ilçesine giden bir araç Kaymakam Çeşmesi mevkiinde bir anda alev aldı. Olay, Hasköy Mutki karayolu üzerinde kaymakam çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mutki'ye gitmek üzere yola çıkan C.Y idaresindeki 27 AAN 574 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı. İddialara göre otomobilde meydana gelen yangını fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek durdurdu. Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ