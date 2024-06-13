Muş'ta bir otomobil motoru alev aldı - Son Dakika
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Muş'ta bir otomobil motoru alev aldı

Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi istikametinde seyir halinde olan bir otomobilin motoru, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç sürücüsü yangını fark ederek aracı durdurdu ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.06.2024 19:06
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Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi istikametinde seyir halinde olan bir otomobilin motoru, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Muş'un Hasköy ilçesinden Bitlis'in Mutki ilçesine giden bir araç Kaymakam Çeşmesi mevkiinde bir anda alev aldı. Olay, Hasköy Mutki karayolu üzerinde kaymakam çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mutki'ye gitmek üzere yola çıkan C.Y idaresindeki 27 AAN 574 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı. İddialara göre otomobilde meydana gelen yangını fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek durdurdu. Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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