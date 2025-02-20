Muş'ta Çığ İş Makinesine Düştü

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Muş'ta iş makinesinin üzerine çığ düştü

MUŞ - Muş'ta yol açma çalışması esnasında iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, Yerkaya köyünde yol açma çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör, mesai arkadaşları tarafından hızlı bir şekilde kurtarılırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Öte yandan, İl Özel İdaresi ekipleri köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yoğun mesai harcayan ekipler, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımın sağlanması için büyük çaba sarf ediyor.