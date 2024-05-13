Muş\'ta çocuğun parmağı çelik kapağa sıkıştı, AFAD ekipleri yardıma yetişti

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Muş'ta parmağını çelik bir kapağa sıkıştıran çocuğun imdadına Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yetişti.

Muş'ta 4 yaşındaki M.A. isimli kız çocuğu, oyun oynadığı esnada parmağını çelik bir kapağa sıkıştırdı. Sıkışan parmağı çelik kapağın içinden çıkaramayan aile, Korkut Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından kapak çıkarılamayınca AFAD ekiplerinden yardım istendi.

Hastaneye sevk edilen AFAD ekiplerinin yaptığı müdahale ile çocuğun parmağı sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yapılan başarılı müdahalenin ardından aile, AFAD ve sağlık ekiplerine teşekkür etti. - MUŞ