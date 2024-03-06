Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler oturma eylemini sürdürüyor - Son Dakika
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Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler oturma eylemini sürdürüyor

Muş\'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler oturma eylemini sürdürüyor

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti il binası önünde oturma eylemi yapmaya devam ediyor. Aileler, çocuklarının güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumdan duyarlılık ve destek istiyor. Eylemde, çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, DEM Parti'nin seçim aracına tepki gösterdi. Aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulunarak, PKK ve HDP'nin onları kandırdığını ve Amerika'ya asker olarak kullanıldıklarını belirtti.

06.03.2024 18:28
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Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü.

Muş'ta, çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda duyarlı olması ve destek olması istedi.

Çocuklarına kavuşmak ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Ellerinden fotoğraflarını düşürmedikleri çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulunan anne ve babalar, eylemin yapıldığı yoldan geçen ve yüksek sesle müzik açan DEM Parti'nin seçim aracına tepki gösterdi.

Halit Altun, çocuğuna teslim olması çağrısında bulunarak, "Sizin yaptığınız düşüncesiz bir harekettir. Dön yuvana gel. Onlara uşaklık yapma. PKK ve HDP sizi götürüyor, Amerika'ya asker olarak kullandırıyorlar. Bunun bilincinde ol oğlum. Sizi kandırmışlar, beyninizi yıkamışlar. Gelin yuvanıza dönün, anne ve babanıza yanına gelin. Bu hasreti yeter artık bize çektirdiniz. Cenabı Allah onları kahretsin. 12 yıldır gitmediğim yer kalmadı. Biz sizden (DEM) değiliz" dedi.

7 yıldır oğlundan hiç haber alamadığını belirten Şahinaz Özcan da, "Oğlum sağ mı, ölü mü bilmiyorum. HDP'den ve PKK'dan çocuklarımızı istiyorum. 4 yıldır burada eylem yapıyorum, hiç haber alamadım. Oğlum sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Devletimiz iyidir" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler oturma eylemini sürdürüyor - Son Dakika

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