Muş'ta çocukların güç denemesi az daha faciayla sonuçlanıyordu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muş'ta çocukların güç denemesi az daha faciayla sonuçlanıyordu

Muş'ta site içerisinde oyun oynayan çocukların güç denemesi yapmak için itekledikleri park halindeki aracın hareket etmesiyle az daha bir faciaya neden oluyorlardı. Olayda kimse yaralanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

20.08.2024 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta çocukların güç denemesi az daha faciayla sonuçlanıyordu

MUŞ - Muş'ta site içerisinde oyun oynayan çocukların güç denemesi yapmak için itekledikleri park halindeki aracın hareket etmesiyle az daha bir faciaya neden oluyorlardı.

Olay, dün Muratpaşa Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında meydana geldi. Site içindeki otoparkta güçlerini denemek isteyen çocuklar, park halindeki bir otomobili itmeye başladı. Ancak bu oyun, otomobilin aniden geri hareket etmesiyle kontrolden çıktı. Bu esnada olayı fark eden 13 yaşındaki bir kız çocuğu, aracı durdurmak için harekete geçmesine rağmen otomobili durdurmayı başaramadı. Olaya dahil olan ve yaşları 10 ila 12 arasında değişen üç çocuk da sırayla otomobilin arkasına geçerek aracı durdurmaya çalıştı. Olay sırasında çocuklardan biri, otomobil ile duvar arasında sıkışmaktan ani refleksle kurtuldu.

Araç, sitedeki bir binanın duvarına çarparak dururken, şans eseri olayda kimse yaralanmadı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu anlar, izleyenlere büyük bir korku yaşatırken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.

O anlar ise güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Çocuk, Muş, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta çocukların güç denemesi az daha faciayla sonuçlanıyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:12 Bakan Şimşek’in istifa iddialarına yalanlama Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama
09:58 Dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen Süleyman Soylu’ya ret Dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen Süleyman Soylu'ya ret
09:53 Hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit notere gidip vekalet vermiş Hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit notere gidip vekalet vermiş
09:12 Rekor üstüne rekor Gram altın Kapalıçarşı’da 2800 TL’yi geçti Rekor üstüne rekor! Gram altın Kapalıçarşı'da 2800 TL'yi geçti
00:46 “Türkiye’de 7 milyon Suriyeli var“ iddiasına Göç İdaresi Başkanlığı’ndan yanıt "Türkiye'de 7 milyon Suriyeli var" iddiasına Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yanıt
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
17:09 Amatör müzisyen evinde ölü bulundu Amatör müzisyen evinde ölü bulundu
17:05 Canlı yayında üç kuruş için yaptığı şov, TikTok fenomeninin sonu oldu Canlı yayında üç kuruş için yaptığı şov, TikTok fenomeninin sonu oldu
16:48 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Mahmud Abbas’ın davetine yanıt: Bu ayı bitirmeden gideceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mahmud Abbas'ın davetine yanıt: Bu ayı bitirmeden gideceğiz
16:33 Dursun Özbek, “Peşindeyiz“ demişti İlkay Gündoğan, geleceğiyle ilgili kararını verdi Dursun Özbek, "Peşindeyiz" demişti! İlkay Gündoğan, geleceğiyle ilgili kararını verdi
16:14 Beyin ameliyatı sırasında, hastanın çıkarılan kafatası parçası kayboldu Beyin ameliyatı sırasında, hastanın çıkarılan kafatası parçası kayboldu
16:09 Ronaldo Georgina Rodriguez’e resmen servet ödeyecek Ronaldo Georgina Rodriguez'e resmen servet ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 12:12:55. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta çocukların güç denemesi az daha faciayla sonuçlanıyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement