Muş'ta çocuklarını kaçıran aileler DEM Parti il binası önünde oturma eylemine devam ediyor - Son Dakika
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Muş'ta çocuklarını kaçıran aileler DEM Parti il binası önünde oturma eylemine devam ediyor

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemine kararlılıkla devam ediyor. Aileler, çocuklarının güvenli bir şekilde evlerine dönmesi için destek bekliyor.

17.07.2024 13:24
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Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemine devam ediyor. Çocuklarının geri dönmesi için kararlılıkla nöbetlerini sürdüren aileler, kamuoyundan destek bekliyor.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istiyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Ayten Koçhan, yaklaşık 8 yıldır çocuğunun Bursa'dan kaçırıldığını söyledi. DEM Parti ve PKK'dan çocuğunu isteyen Koçhan, "3 yıldır eylemimize devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Ben PKK'dan, HDP'den çocuğumu istiyorum. Yılanın başı HDP'dir. Çocuklarımız versinler. Biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Biz evladımızın peşindeyiz. Ersin, beni duyuyorsan gel teslim ol. Yolunuz yol değil. Bu Türk-Kürt davası değil. Bunlar Amerika'nın planıdır. Gelin devletinize teslim olun. Senin hasretine artık dayanamıyoruz" diye konuştu.

Anne Şahinaz Özcan oğlunu DEM Parti ve PKK'dan istediğini belirterek, "Dağda bir kişi kalana kadar eylemime devam edeceğim. Oğlum eğer sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

DEM Parti, PKK, Muş, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta çocuklarını kaçıran aileler DEM Parti il binası önünde oturma eylemine devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta çocuklarını kaçıran aileler DEM Parti il binası önünde oturma eylemine devam ediyor - Son Dakika
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