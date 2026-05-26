Muş'ta dereye düşen kayıp kadın Batman'da aranıyor
26.05.2026 14:09  Güncelleme: 14:18
Muş'ta 6 gün önce dereye düşerek kaybolan 61 yaşındaki Gülsime Yıldız'ın arama çalışmaları, Batman sınırlarında AFAD koordinesinde jandarma, sağlık ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla devam ediyor.

Muş merkez ilçesine bağlı Cevizlidere köyünde ikamet eden Gülsime Yıldız, 20 Mayıs 2026'da saat 16.25 sıralarında ailesiyle birlikte ot toplamak amacıyla gittiği Cevizlidere köy deresinde, vatandaşların kendi imkanlarıyla kurduğu tahta köprüden geçmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşünce akıntıya kapıldı. Yıldız, kısa sürede gözden kayboldu. Şahsın kaybolduğu Cevizlidere Çayının Batman'ın Sason ilçesindeki Sarı Çoban Çayına bağlanarak devam ettiği belirtilirken, kaybolduğu nokta ile baraj bölgesi arasında Muş sınırlarında 28 kilometre, Batman sınırlarında ise 36 kilometrelik alan bulunduğu öğrenildi. Toplam 64 kilometrelik arama bölgesi sektörlere ayrılarak günlük tarama planı oluşturuldu. Arama çalışmalarına AFAD koordinesinde jandarma, sağlık ekipleri, Batman Belediyesi ile çok sayıda arama kurtarma sivil toplum kuruluşu katılıyor.

ANDA arama kurtarma gönüllüsü Muhammet Altsoy, "Muş ilimizde yaklaşık 5-6 gün önce köprüden geçerken dengesini kaybedip düşen vatandaşı arama çalışmalarımız ilk günden itibaren şu ana kadar devam etmektedir. Batman ANDA ekibi, AFAD, UMKE ekipleri tüm su altı ve su üstü arama ekipleriyle birlikte, aynı zamanda karadan aramalarımız sürüyor. Batman'da Malabadi Barajı'nın olduğu kıyılardayız şu an. Son güne kadar da yine aramalarımız devam edecektir. Arazi şartları ve doğa koşulları bizi ne kadar zorlasa da biz yine aramalarımıza son hız ile devam etmekteyiz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

