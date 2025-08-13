Muş'ta Direğe Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Muş'ta Direğe Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı

Muş\'ta Direğe Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı
13.08.2025 18:13
Muş'un Malazgirt ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu sürücü yaralandı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Malazgirt- Ahlat kara yolu üzerindeki Saftekingazi Mahallesi civarında meydana geldi. Sami Yıldırım yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra karşı şeride savrularak kaldırımda durabildi. Kazada yaralanan sürücü Sami Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Direğe Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Muş'ta Direğe Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı
