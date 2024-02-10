Muş'un Varto ilçesinde ortaya çıkan domuz sürüsü panik yarattı - Son Dakika
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Muş'un Varto ilçesinde ortaya çıkan domuz sürüsü panik yarattı

Muş\'un Varto ilçesinde ortaya çıkan domuz sürüsü panik yarattı

Muş'un Varto ilçesi yakınlarında ortaya çıkan domuz sürüsü, bölge sakinlerini panikletti. Domuzların açlık nedeniyle köy yakınlarına indiği düşünülüyor. Bölge sakinleri, domuzların tarım alanlarına ve yerleşim bölgelerine zarar verebileceği endişesiyle önlemlerin alınmasını istiyor.

10.02.2024 15:48  Güncelleme: 15:50
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Muş'un Varto ilçesi yakınlarında ortaya çıkan domuz sürüsü, bölge sakinlerini panikletti.

Varto ilçesine doğru seyir halindeki araç sürücüsü Veysel Alçin adlı bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla bu ilginç anları kaydetti. Alçin'in görüntülerinde, bir arada bulunan yaklaşık 10 domuzun bölgede dolaştığı görülüyor. Domuz sürüsünün, açlık nedeniyle köy yakınlarına indiği düşünülüyor. Videoları çeken Alçin, bu durumu hayretler için karşıladığını belirterek, onlarca domuzu izlemenin etkileyici bir deneyim olduğunu ifade etti. Olay, bölgede domuz popülasyonunun artışına ve açlıkla mücadele etmeye çalışan hayvanların yerleşim bölgelerine yaklaşmasına dair endişeleri gündeme getirdi.

Ayrıca, bölge sakinleri de bu tür durumlarda dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Domuzların kontrolsüz bir şekilde artış göstermesinin, tarım alanlarına ve yerleşim bölgelerine zarar verebileceği endişesiyle önlemlerin titizlikle alınması gerekiyor. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'un Varto ilçesinde ortaya çıkan domuz sürüsü panik yarattı - Son Dakika


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