Muş'ta Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Muş'ta Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

26.06.2026 13:47
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Muş'ta, kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kişi jandarma tarafından yakalandı.

Muş'ta hakkında 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Hakkında 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Tutuklanan şahıs, hakkında kesinleşen 4 yıl 8 ay 7 günlük hapis cezasının infazı amacıyla Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Muş, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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