 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muş'ta İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Korkut ilçesine bağlı Altınova Beldesi İlkokulundaki 48 öğrenciyi trafik kuralları hakkında bilgilendirdi. Eğitimde öğrencilere çizgi film izletilerek, boyama ve hikaye kitapları dağıtıldı.

Muş\'ta İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi
16.01.2024 - 18:01,  Güncelleme: 18:02
Abone Ol

Muş İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Korkut ilçesine bağlı Altınova Beldesi İlkokulundaki 48 öğrenciyi trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Altınova beldesinde ilkokul öğrencilerine trafik kurallar eğitimi verilmesi ve çizgi film izletilmesiyle son bulan eğitimde, öğrencilere boyama ve hikaye kitapları dağıtıldı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Korkut İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Altınova Beldesi İlkokulu Trafik Eğitim Sınıfında 48 öğrencimize genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme semineri yapıldı. Tim jandarma tarafından çizgi filmi izletilerek, 48 adet jandarma boyama ve hikaye kitabı dağıtılmış olup, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Altınova, Korkut, Muş, Trafik, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika


18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi
17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:29
Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:24
Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16
Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:59
Yunanistan'a ait yük gemisi Kızıldeniz'de füzeli saldırıya uğradı Yunanistan'a ait yük gemisi Kızıldeniz'de füzeli saldırıya uğradı

Son Dakika
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16 Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:59 Yunanistan'a ait yük gemisi Kızıldeniz'de füzeli saldırıya uğradı
15:58 Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47 ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 19:01:23. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'ta İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement