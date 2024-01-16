Muş\'ta İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Korkut ilçesine bağlı Altınova Beldesi İlkokulundaki 48 öğrenciyi trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Altınova beldesinde ilkokul öğrencilerine trafik kurallar eğitimi verilmesi ve çizgi film izletilmesiyle son bulan eğitimde, öğrencilere boyama ve hikaye kitapları dağıtıldı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Korkut İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Altınova Beldesi İlkokulu Trafik Eğitim Sınıfında 48 öğrencimize genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme semineri yapıldı. Tim jandarma tarafından çizgi filmi izletilerek, 48 adet jandarma boyama ve hikaye kitabı dağıtılmış olup, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. - MUŞ