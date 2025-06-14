Muş'ta İnşaatta Sundurma Çöktü: 2 Yaralı

Muş'ta sundurma çöktü, 2 işçi yaralı

MUŞ - Muş'ta yapımı süren bir okul inşaatının giriş sundurma tablasının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Saray Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki okul inşaatında meydana geldi. Okul girişinde yapılan sundurma tablasının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.