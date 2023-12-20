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Muş'ta Kaçak Avcıya İdari Para Cezası - Son Dakika
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Muş'ta Kaçak Avcıya İdari Para Cezası

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılık yaptığı tespit edilen bir kişiye 3 bin 134 TL idari para cezası uyguladı.

Muş\'ta Kaçak Avcıya İdari Para Cezası
20.12.2023 - 19:04,
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Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılık yaptığı tespit edilen bir kişiye 3 bin 134 TL idari para cezası uyguladı.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "16 Aralık 2023 tarihinde yapılan av koruma ve kontrollerde, Avcılık belgesi olmadan av yaban 1 kişiye 3 bin 134 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır" denildi. - MUŞ

Kaynak: İHA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Muş, Doğa, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Kaçak Avcıya İdari Para Cezası - Son Dakika


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