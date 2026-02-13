Muş\'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Muş İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde bin 766 paket kaçak sigara ile 35 bin 320 adet dolu makaron ele geçirildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, ilçe genelinde kaçak sigara ve kaçak tütün mamulleri satışı yaptığı değerlendirilen iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde toplam bin 766 paket kaçak sigara ile 35 bin 320 adet dolu makaron ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıs ve ele geçirilen suç unsurları muhafaza altına alınarak gerekli işlemler için Kültür Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı bildirildi. - MUŞ