Muş\'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Muş'ta polis ekiplerince 4 iş yerinde yapılan aramada 2 bin 216 paket gümrük kaçağı sigara, 11 bin 660 adet doldurulmuş makaron ve 5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezinde belirlenen 4 iş yerine yönelik operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 216 paket gümrük kaçağı sigara, 11 bin 660 adet doldurulmuş makaron ve 5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MUŞ