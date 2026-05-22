Muş\'ta Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Intensifleşti

Muş'ta köprüden geçerken dengesini kaybedip çaya düşen 50 yaşındaki Gülsima Yıldız'ı arama çalışmaları üçüncü gününde Batman, Diyarbakır ve Muş üçgeninde birleşen dere yataklarına yoğunlaştırılarak genişletildi.

Muş merkeze bağlı Cevizlidere köyü mevkisinde 3 gün önce akşam saatlerinde köprüden geçmeye çalışan Gülsima Yıldız (50), dengesini kaybederek suya düşmüştü. Akıntıya kapılıp kaybolan Yıldız'ı arama çalışmaları Muş, Batman ve Diyarbakır üçgenindeki dere yataklarına yoğunlaştırıldı. Muş, Batman, Diyarbakır AFAD ekipler, UMKE, Jandarma ve Batman ANDA arama kurtarma ekipleri, nehir yatağı boyunca karadan ve su üstünden tarama faaliyeti yürütüyor. Çalışmaların yoğunlaştığı Batman'ın Sason ilçesinden geçen çayın alt kısımlarında, ekipler her noktayı titizlikle arıyor. - BATMAN