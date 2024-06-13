Muş'ta Kurban Bayramı için Ek Tedbirler Alındı

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Muş'ta Kurban Bayramı'nda genel güvenlik ve asayişin sağlanması için il merkezi ve ilçelerde ek tedbirler alındı.

Yaklaşan 9 günlük bayram tatili boyunca vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla Muş'ta trafik ve asayiş tedbirleri önemli ölçüde arttırıldı. Muş Valiliği, tatil süresince vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için gerekli tüm önlemleri aldı. Kurban Bayramı öncesi ve yaz ayları nedeniyle vatandaşların iller arası hareketliliğinin artacağına değinen Vali Çakır, vatandaşların emniyetli bir şekilde yolculuk yapmaları için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirterek, "2024 yılı Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 12 Haziran Çarşamba gününden 23 Haziran Pazar gününe kadar ilimiz genelinde polis ve jandarma bölgesinde azami ölçüde tedbir planlanmıştır. Bu tedbirler kapsamında Merkez ve İlçelerimizde her gün 30 trafik ekibi, 35 destek trafik ekibi, 87 diğer birimlere ait ekipler olacak şekilde toplamda 152 ekip görev yapacaktır. Personel sayısı açısından her gün 80 Trafik Personeli, 103 Takviye Trafik Personeli, 715 diğer asayiş hizmetlerinde görev yapan personeller olacak şekilde toplamda 898 personel görev yapacaktır. Ayrıca günlük 19 ayrı noktada radar uygulaması icra edilecektir" ifadelerini kullandı.

Çakır, "Yapılacak görevler kapsamında ilimiz içinde ve ilimiz geçişinde sürücülerin trafikte güvenli seyretmelerini sağlayabilmek, halkın toplu bulunduğu yerlerde asayişin sağlanabilmesi, hayvan pazarlarında sahtecilik gibi suçların önüne geçilebilmesi, bayram süresince araç kiralama vaadiyle dolandırma suçlarının engellenebilmesi, vatandaşlarımızın her anlamda güvenli bir bayram geçirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır" dedi. - MUŞ