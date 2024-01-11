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Muş'ta Kuyumcuya Sahte Altın Satmak İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheliler Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Muş'ta Kuyumcuya Sahte Altın Satmak İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bir kuyumcu dükkanında gerçekleştirilen sahte altın dolandırıcılığı olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüphelinin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Şüphelilerin üst aramasında 78 bin 745 Türk Lirası ve 5 adet sahte altın renginde zincir kolye ele geçirildi.

Muş\'ta Kuyumcuya Sahte Altın Satmak İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheliler Serbest Bırakıldı
11.01.2024 - 18:19,  Güncelleme: 18:21
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Muş'ta bir kuyumcuya sahte altın sattığı iddia edilen şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan bir kuyumcu dükkanında 9 Ocak 2024 günü sahte altın satmak yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olayı ilgili olarak şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 6 şüpheli şahıs tespit edilerek suç eşyaları ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahısların yapılan üst aramasında 78 bin 745 Türk Lirası ve 5 adet sahte altın renginde zincir kolye ele geçirildi. Dolandırıcılık suçu ile ilgili olarak gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı" denildi. - MUŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Kuyumcuya Sahte Altın Satmak İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheliler Serbest Bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta Kuyumcuya Sahte Altın Satmak İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheliler Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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