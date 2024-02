3.Sayfa

Muş'ta meydana gelen heyelan ile ilgili inceleme başlatıldı

MUŞ - Muş'ta etkili olan şiddetli yağışlar, Muş- Erzurum kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafik akışı tek şeritli kontrollü sağlanıyor.

Muş ile Varto arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun, Varto istikameti Tepe köyü mevkiinde meydana gelen heyelan alanında Van 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Muş-Erzurum kara yolunda meydana gelen heyelandan dolayı yola yığılan toprak Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri tarafından yağışların durması ile başka alana taşınacak.

Trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlandığı bölgede yetkililer, sürücülerin güvenliğini ve ulaşımın devamlılığını sağlamak için çalışmalarını hızlandırdı.

Toprak kaymasının yaşandığı bölgeye uyarı levhaları diken ekipler, alanda geniş çaplı inceleme başlattı.

Varto'dan Muş istikameti yolcu taşıyan minibüs şoförü Cemal Kaya, güzergahı kullanırken korktuklarını ifade ederek, "Burası Muş-Varto kara yoludur. Etkili olan yağışlardan dolayı heyelan oldu. Bu güzergahı korkarak kullanıyoruz. Her an bir heyelan düşebilir. Yetkililerin bir an önce bu toprağı temizlemesi lazım" dedi.