Muş'ta Minibüs İneklere Çarptı
Muş'ta bir minibüs iki ineğe çarptı, yaralı inekler son anda kesilerek kurtarıldı.
MUŞ (İHA) – Muş'ta minibüsün çarptığı inekler son anda kesilerek telef olmaktan kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Muş-Güroymak kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir minibüs, yola çıkan 2 ineğe çarptı. Kazada araçta bulunanların yara almadığı öğrenilirken, çarpmanın etkisiyle yaralanan 2 inek ise son anda kesilerek telef olmaktan kurtarıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Muş'ta Minibüs İneklere Çarptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?