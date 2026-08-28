Muş'ta Minibüs İneklere Çarptı - Son Dakika
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Muş'ta Minibüs İneklere Çarptı

Muş\'ta Minibüs İneklere Çarptı
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Muş'ta bir minibüs iki ineğe çarptı, yaralı inekler son anda kesilerek kurtarıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'ta minibüsün çarptığı inekler son anda kesilerek telef olmaktan kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Muş-Güroymak kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir minibüs, yola çıkan 2 ineğe çarptı. Kazada araçta bulunanların yara almadığı öğrenilirken, çarpmanın etkisiyle yaralanan 2 inek ise son anda kesilerek telef olmaktan kurtarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta Minibüs İneklere Çarptı - Son Dakika

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