Muş\'ta Minibüs İneklere Çarptı

MUŞ (İHA) – Muş'ta minibüsün çarptığı inekler son anda kesilerek telef olmaktan kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Muş-Güroymak kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir minibüs, yola çıkan 2 ineğe çarptı. Kazada araçta bulunanların yara almadığı öğrenilirken, çarpmanın etkisiyle yaralanan 2 inek ise son anda kesilerek telef olmaktan kurtarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.