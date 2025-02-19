Muş\'ta Öğrenci ve Personel Servis Araçları Denetlendi

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MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrenci ve personel servis araçları denetlendi.

Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Malazgirt Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malazgirt Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, servis araçlarının güvenlik kurallarına uygunluğu titizlikle incelendi. Denetimler sırasında; araçların belgelerinin tam olup olmadığı, emniyet kemeri kullanımı, araç içi düzen ve hijyen şartları, fazla yolcu taşınıp taşınmadığı, sürücülerin yeterlilik belgeleri gibi birçok kriter detaylı şekilde kontrol edildi.

Yetkililer, öğrencilerin ve çalışanların güvenli bir şekilde taşınmasının öncelikleri olduğunu vurgulayarak, ihmalin can güvenliğini riske atabileceğini belirttiler. Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği ifade edilirken, kurallara uymayan sürücülere gerekli uyarılar yapılarak cezai işlemler uygulandı. - MUŞ