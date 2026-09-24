Muş'ta öğretmenevinde rehber öğretmenlere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
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Muş'ta öğretmenevinde rehber öğretmenlere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

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Muş\'ta öğretmenevinde rehber öğretmenlere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
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Muş'ta çocuk ve gençleri bağımlılıklardan korumak için rehber öğretmenlere Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi verildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nün Öğretmenevi'nde düzenlediği programda psikologlar erken müdahale süreçlerini anlatırken, YEDAM danışmanlık hizmetlerini tanıttı.

Muş'ta çocuk ve gençlerin bağımlılıklardan korunması, risklerin erken fark edilmesi ve erken müdahalenin güçlendirilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı rehber öğretmenlere yönelik "Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi" düzenlendi.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen programın açılışında İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ile İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür katılımcılara hitap etti. Program kapsamında psikologlar tarafından bağımlılığın psikolojik boyutları, risk faktörleri, erken fark etme ve müdahale süreçleri ile çocuk ve gençlerin bağımlılıklardan korunmasında rehber öğretmenlerin rolüne ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Eğitimde ayrıca Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından merkezin çalışma alanları ve bağımlılıkla mücadele kapsamında sunduğu danışmanlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Çocukların ve gençlerin bağımlılıklardan korunması, bağımlılık risklerinin erken dönemde fark edilmesi ve gerekli müdahalelerin zamanında yapılabilmesi amacıyla kurumlar arası iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA
İl Sağlık Müdürlüğü3. SayfaSağlıkEğitimRehberÇocukMuşSon Dakika

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